Спектакль о стрелявшей в Ленина станет первой премьерой театра «У Никитских ворот»

Откроется сезон в театре 20 августа спектаклем «Песни нашего двора», сообщил режиссер и худрук театра Марк Розовский.

Первой премьерой театра станет «Фанни», которая пройдет 23-25 сентября. В этом спектакле занято лишь три артиста, отметил худрук на сборе труппы в среду.

«Это значительная работа нашего театра, это одна из лучших, прошу прощения за нескромность, моих пьес. Пьеса была посвящена 150-летию Владимира Ильича Ленина. Фигура Фанни Каплан, эсерки, революционерки, остается таинственной и по сей день», – сказал Розовский.

По словам режиссера, в основу спектакля легла пьеса, написанная самим Розовским. Она рассказывает о последних днях жизни Фанни Каплан, которая совершила покушение на Владимира Ленина и сама была расстреляна его родственником, матросом-большевиком по фамилии Мальков.