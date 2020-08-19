Статуе Венеры Медицейской в Петергофе вернули украденные пальцы

Произведение искусства в прошлом месяце пострадало от рук вандалов, сообщили в пресс-службе музея.

Стоимость реставрационных работ составила 200 тысяч рублей. Сообщается, что вместо натурального мрамора специалисты решили использовать камнезаменитель – он легче камня и позволяет точно воссоздать недостающие детали, не повреждая оригинальные элементы.





Сотрудники Государственного музея-заповедника «Петергоф» рассказали, что именно такой способ восстановления помог максимально точно повторить иконографические аналоги. Сложность также заключалась в том, что скульптура Венеры Медицейской внесена в музейный фонд Российской Федерации, и все реставрационные работы необходимо согласовывать с Минкультуры РФ.





Кроме того, воссоздание фрагментов скульптуры согласовывалось с Реставрационным советом музея-заповедника. С успешным завершением работ можно поздравить специалистов реставрационной компании ООО «РМ «Наследие».





Статуя расположена в Нижнем парке Петергофа, в саду Венеры. Этот сад появился в 20-е годы XVIII века и был практически уничтожен нацистами во время Великой Отечественной войны: полностью восстановить его удалось лишь к началу 80-х.