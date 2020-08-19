В древней крепости на юге Польши нашли игрушечных свиней возрастом около 3500 лет

Открытие сделали в деревне Машковице в 68 км от Кракова, сообщает The first news.

В этой местности находится археологический сектор на горе Зиндрама, с 1960-х годов здесь проводятся раскопки. Место знаменито каменной стеной, являющейся одним из самых древних образцов оборонительной архитектуры в Европе, кроме Средиземноморья, а также древнейшим на территории Польши.

Остатки стены датированы примерно 1750 годом до нашей эры. По словам ученых, использование камня как строительного материала было характерно в тот период только для средиземноморского региона, в то время как в остальной Европе оборонительные сооружения возводили из дерева и глины.

Именно в древней крепости и нашли фигурки свиней. По первым оценкам исследователей, их возраст составляет порядка 3500 лет, в течение которых свиньи лежали в земле на месте одного из домов поселения, существовавшего до конца железного века.

Постройки в крепости были сооружены из дерева и длины, имели площадь от 30 до 50 кв. м. В остальных домах археологи нашли множество фрагментов керамики, каменные и костяные орудий, а также несколько изделий из янтаря и бронзы.

Функции изделий не ясны, исследователи полагают, что они могли служить игрушками для детей, одновременно используясь как предметы культа. В частности, с их помощью могли рассказывать разные мифические сюжеты, считают ученые.