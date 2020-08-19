Кубань шагнёт в будущее: в регионе появится два необычных концертных зала

Анапа и Кабардинка стали победителями конкурса в рамках нацпроекта «Культура», пишут "Кубанские новости".

С помощью конкурса определяли учреждения культуры, в которых появятся виртуальные концертные залы. Больше всего баллов набрали Дом культуры Кабардинского округа города Геленджика и Городской театр Анапы.





Как считают кураторы нацпроекта, виртуальные концертные залы помогут популяризовать среди населения произведения филармонической музыки. В Анапе новый концертных зал появится в 2022 году, а в Кабардинке – уже в 2021. Финансироваться проект будет из федерального бюджета, будет проведён конкурс на получение субсидий.





Виртуальные технологии подразумевают обеспечение учреждений культуры высокоскоростным широкополосным доступом в интернет и оснащение необходимым оборудованием. Кроме того, в обоих учреждениях будет осуществлён капитальный ремонт.





Также новое оборудование в рамках нацпроекта получили несколько Домов культуры в трёх районах Краснодарского края — Новопокровском, Отрадненском и Мостовском. Туда завезли новую мебель, звуковую, видео- и киноаппаратуру.