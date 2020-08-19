В Москве состоялись похороны режиссёра Николая Губенко

Деятель искусств скончался 16 августа, не дожив всего один день до своего 79-летия, пишет ТАСС

Губенко, который также являлся последним министром культуры СССР, похоронили на Кунцевском кладбище столицы. Причины смерти режиссёра не сообщаются, известно, что весной его госпитализировали с пневмонией, но коронавирус не подтвердился.





Церемония прощания с Николаем Губенко прошла накануне. Проводить мастера пришли его коллеги по театру и кино, а также по Мосгордуме, депутатом которой режиссёр был много лет.





Среди них присутствовали худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр Сергей Гармаш и другие представители искусства. Также пришли проститься с товарищем председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и ряд других высокопоставленных лиц.





Николай Губенко снял не так много фильмов, но успел сделать очень многое для российского кино и театра. Коллеги вспоминают о нём как об отзывчивом, неравнодушном человеке, и называют его уход огромной потерей для российской культуры.



