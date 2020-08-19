Музеи, театры и концертные залы смогут обменять билеты на показы с 16 марта на ваучеры

Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с постановлением российские театры, музеи и концертные площадки смогут предложить зрителю ваучер, чтобы посетить перенесенное из-за пандемии мероприятие в другую дату.

Таким образом культурные учреждения получают право обменять билеты, приобретенные на показы с 16 марта 2020 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в порядок замены, отмены либо переноса мероприятия. Документ затрагивал также частично порядок переноса и сроков возмещения стоимости билетов, если возникла угроза возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций.