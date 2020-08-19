«Союзмультфильм» и минкультуры Башкортостана создадут анимационный технопарк

Стороны заключили меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба студии.

Участники соглашения планируют вместе заняться развитием профессионального образования в сфере анимации, а также провести фестиваль к 85-летию студии в 2021 году. Меморандум подписали министр культуры республики Амина Шафикова и директор студии Борис Машковцев, сообщили в «Союзмультфильме».

Подписание соглашения с «Союзмультфильмом» имеет большое значение для республики, отметила Шафикова. По ее словам, Башкортостан имеет большой потенциал для развития анимационного кино.

«У нас есть киностудия "Башкортостан", которая производит мультипликационные фильмы, также есть студия "Муха", которая участвует в различных международных проектах», – отметила Шафикова.