Международный кинофестиваль SIFFA пройдет в Сочи одновременно с фестивалем «Ирида»

Мероприятия состоятся 3-7 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Кинофестиваль SIFFA (Sochi International Film Festival & Awards) будет идти в Сочи в пятый раз. При его проведении организаторы собираются выполнять все рекомендации Роспотребнадзора, говорится в сообщении.

Многие звезды мирового кинематографа уже получили приглашение посетить фестиваль. В их числе актрисы Ди Андерсон и Дэбби Арнольд, продюсер фильмов «Кожа» и «Воспитательница» Стивен Мао. Главой международного жюри станет российский режиссер Владимир Хотиненко.

Музыкальный фестиваль «Ирида» будет проходить параллельно с основной фестивальной программой. «Что бы ни происходило, мы будем делать свое дело; культура и красота всегда спасали мир», – цитируются в сообщении слова президента фестиваля Любови Балаговой-Кандур.