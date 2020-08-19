Фото: Петербургский дневник

Постановка основана на реальных историях, сообщили на странице театра «ВКонтакте».

21 и 24 августа спектакль покажет Национальный драмтеатр России – Александринский театр в рамках онлайн-проекта «Другая сцена». «Документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками и не только», – так говорится в описании постановки.

В основу спектакля положены реальные истории из жизни подростков. «Некий "стoп" в их жизни, кoгда нужнo oстанoвиться, и oтветить себе на вoпрoс o тoм, к чему и как ты oтнoсишься, сфoрмулирoваны ли твoи планы, чегo тебе хoчется oт жизни, чегo ты хoчешь дoбиться и к чему ты стремишься», – говорится в сообщении.

Желающие принять участие могут пройти регистрацию по номеру телефона. Продолжительность спектакля – один час.