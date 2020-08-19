В Тульском кремле открылась выставка о городах Большой засечной черты

Экспозиция заработала к юбилею главного оборонительного сооружения города.

Возрождение городов повышает доступность исторических объектов для жителей и интерес к истории, отметила на церемонии открытия замминистра культуры РФ Алла Манилова.

По ее словам, в 12 городах за три года возрождены 35 культурных объектов. «Это объекты уже музеефицированные, это означает возрождение жизни в этих городах», – подчеркнула замминистра.

Обеспечение доступа населения к культурным благам – глобальная идея национального проекта «Культура», отметила Манилова. По ее словам, это сказывается на повышении интереса граждан к истории.

На выставке представлены фотографии городов Большой засечной черты – Тулы, Белева, Алексина, Венева, Богородицка и других. Также представлены артефакты из археологической коллекции музеев Тулы, в том числе монеты разных веков, оружие и орудия труда, предметы быта и элементы украшений.