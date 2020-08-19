В Национальной галерее Коми откроется выставка «Василий Кандинский и Россия»

В. Кандинский. Мурнау. Летний пейзаж. 1909

Экспозиция откроется 21 августа и продлится до 11 октября, сообщила пресс-служба музея.

Впервые живописные произведения художника из собрания Государственного Русского музея будут показаны в Сыктывкаре – городе, который Василий Кандинский посетил более 130 лет назад. В состав экспозиции вошли произведения, исполненные художником до момента отъезда в Германию в 1922 году, а также предметы народного творчества, которые на протяжении всей жизни вдохновляли художника.

Экспозиция выставки «Василий Кандинский и Россия» позволит увидеть подлинные живописные шедевры мастера и проследить процесс перехода автора к беспредметному изображению, а также осознать значимость народного искусства в формировании художественного языка Кандинского. На выставке будут представлены редкие ранние, еще реалистические, пейзажи имения первой жены художника, откуда Кандинский выехал в Вологодскую губернию в 1889 году.

Будут показаны и сказочные картины, выполненные маслом на стекле, отражающие фигуративную линию в творчестве Кандинского. Несколько представленных абстрактных произведений, среди которых «Святой Георгий», экспонируемый рядом с одноименной иконой, демонстрируют новаторство художника. Именно он нашел исключительно живописные средства для воплощения чувств и эмоций, стремясь к выражению красками и ритмом внутренних глубоких переживаний человека.

Василий Васильевич Кандинский (1866–1944) – всемирно известный живописец и теоретик беспредметного искусства. В студенческие годы он увлекся этнографией, стремясь прикоснуться к истокам родной культуры.

В 1889-м студент-юрист Московского университета Василий Кандинский отправился в далекий уголок Российской империи – Вологодскую губернию. Основной целью его поездки являлся сбор этнографического материала по культуре коми-зырян.

Увиденное там, в том числе и в Сыктывкаре, который в то время входил в состав Вологодской губернии, помогло мастеру в понимании цельности живописной композиции, единства ансамбля и особенно волновавшей его проблемы синтеза искусств, а с дневником, который Кандинский вел во время путешествия, художник не расставался никогда. Именно тогда впервые родилась идея абстрактной живописи, прославившей Кандинского. После поездки в Вологодскую губернию Кандинский начал собирать народные картинки-лубки, иконы «северного письма» и кустарные игрушки, которые вдохновляли художника на протяжении всего творческого пути.