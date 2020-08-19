В древней Фанагории на Тамани нашли сребреник князя Владимира Крестителя

Находку сделали в ходе во время раскопок в Темрюкском районе, пишет пресс-служба Института археологии РАН.

Сребреник киевского князя Владимира Святославича (978–1015), крестителя Руси, стал доказательством того, что мимо Фанагории проходил торговый путь, который связывал Древнюю Русь с Византией.

Кроме того, в ходе полевого сезона 2020 года археологи нашли золотой солид Василия I Македонянина (867–886 годы) и гистаменон Никифора III Вотаниата (1078–1081 годы). Часть золотых византийских солидов были обрезаны по краям вследствие мошеннической практики чиновников, купцов и менял, срезавших выступавшую за штемпель часть монеты в целях личного обогащения.

На раскопках также был найден дирхам багдадского халифа ал-Махди (775–785 годы), попавший на Тамань и в Крым благодаря торговле хазар, которые использовали куфическое серебро для платежей в VIII веке. Примерно в начале X в. Фанагория перестала существовать в результате нападения неизвестного неприятеля, говорится в сообщении.