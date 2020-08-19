Высоцкий выступил на суде в пользу Ефремова, назвав его «верующим и добрым»

Об этом сообщил судья Пресненского районного суда Москвы.

Заявление Никиты Высоцкого, сына знаменитого советского барда, прозвучало в рамках его допроса в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП, в котором замешан артист Михаил Ефремов.

«Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — так Высоцкий сказал о Ефремове.

В июне Ефремов спровоцировал ДТП со смертельным исходом, выехав на встречную полосу и совершив лобовое столкновение с автомобилем «Лада». Водитель этой машины, Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице.

Сам Ефремов в аварии не пострадал, выступив с несколькими видеообращениями, в одном из которых признал свою вину, в другом – опроверг. Экспертиза подтвердила наличие в организме Ефремова алкоголя и следов наркотиков.