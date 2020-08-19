Звезду со шпиля московского Северного речного вокзала отреставрировали и вернули на место

Реставрация украшения вокзала была проведена впервые за 80 лет, передает телеканал «Россия – Культура».

Работы велись почти год, после чего пятиметровая звезда была поднята и установлена на прежнее место.

В ходе работ специалисты отреставрировали золотое покрытие звезды и посеребрили серп и молот. Кроме того, эксперты мастера перебрали и восстановили самоцветы.

Камней было почти 700, однако из-за воздействия природных факторов некоторые из них были утрачены. Кроме того, специалисты восстановили работоспособность механизма, который поднимал звезду в начале навигации по реке и опускал ее в конце.