Борьбу добровольцев с металлоломом на острове в Арктике запечатлеют в фильме

О съемках ленты сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.

Документальный фильм «Арктика. Очищение» будет рассказывать об экоактивизме на необитаемом острове Вилькицкого, расположенном в Карском море. Картину планируется представить до конца 2020 года, рассказали в студии.

Фильм расскажет о том, как волонтеры спасают природу от тонн металлолома, оставшегося с советских времен, когда на острове Вилькицкого разместили полярную станцию, воинскую часть и маяк. Однако после перестройки станцию забросили, из-за чего на острове остались сотни ржавеющих цистерн, бочек, сооружений и техники.

В рамках проекта «Волонтеры Арктики» экосоциологической организации «Зеленая Арктика» добровольцы ежегодно отправляются на остров, чтобы заняться уборкой территории. Летом текущего года режиссер Алексей Кобылков и оператор Дмитрий Козьяков вели на острове съемки картины, сейчас происходит монтаж материала.

Кандидаты в волонтеры проходят жесткий отбор, так как справиться с тяжелой физической работой в экстремальных условиях может не каждый. Как рассказала руководитель департамента документального кино студии Горького Анастасия Рыцина, фильм расскажет о «настоящем полярном братстве» тех, кто отказался от комфорта ради того, чтобы сделать мир лучше.