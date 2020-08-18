Выставка в Свердловском областном краеведческом музее будет работать до 4 октября, сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка открылась в феврале, однако была прервана из-за начавшейся пандемии коронавируса и последовавшего периода самоизоляции. Одним из ее экспонатов стало весло из сосны возрастом 9 тыс. лет, найденное исследователями на древнем поселении на Горбуновском торфянике эпохи мезолита.

В ходе раскопок рядом с веслом была найдена заготовка большого деревянного лука из лиственницы. По словам ученых, эта находка еще старше, чем весло.

«Oблoмoк лука, найденный на стoянке Серый Камень, сделан из лиственницы, oн oтнoсится к раннему мезoлиту. Егo вoзраст сoставляет oкoлo 10800 - 10700 лет, на сегoдняшний день этo oблoмoк древнейшегo лука, среди пoдoбных oрудий, oбнаруженных на Урале», – говорится в сообщении.

Кроме того, на экспозиции будет показана заготовка лука начала позднего мезолита (9400 - 8800 лет назад) из прямослойной древесины сосны. Находка была обнаружена в III культурном слое стоянки Береговая II.