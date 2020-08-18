Трамвайный парк в Петербурге стал декорациями к симфонии Бетховена

Фото: Фонтанка.Ру

Музыку играл Оркестр «Таврический», пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Старейший петербургский Василеостровский трамвайный парк, на территории которого находится Музей городского электрического транспорта, стал сценой для концерта. Акция прошла в рамках проекта Digital Orchestra дирижера оркестра Михаила Голикова.

Всего планируется записать девять симфоний немецкого композитора в разных локациях. Кроме музыкантов Таврического оркестра, Большого и Мариинского театров, Московской и Петербургской филармоний, 8-ю симфонию планировалось озвучить в трамвайном музее с участием музыкантов из других стран, однако из-за пандемии они не смогли это сделать.

Музыканты выступали в необычной обстановке – посередине известного депо, из которого в 1907 году вышли на линию первые трамваи. Стулья и пюпитры были расставлены между составами, в центре импровизированной концертной площадки установили пульт дирижера.

По словам автора петербургского проекта, дирижера Михаила Голикова, он с детских лет мечтал попробовать себя в роли вагоновожатого, поэтому встать с палочкой среди старинных вагонов ему было крайне приятно, говорится в сообщении.