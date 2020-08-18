Петербургский ТЮЗ имени А.А. Брянцева откроет сезон премьерой спектакля «Мещане»

Пьесу А.Н.Островского покажут в инсценировке Елизаветы Бондарь, сообщили в театре.

3 и 4 сентября зрители петербургского Театра Юного Зрителя увидят новую работу режиссёра Елизаветы Бондарь. Спектаклем по произведению Островского театр откроет свой предъюбилейный 99-й сезон.





Как рассказала сама постановщица, в «Мещанах» она попыталась осмыслить классический сюжет через призму современных реалий. Основная мысль, которую хочет донести режиссёр до зрителя – все мы смертны.





По словам Елизаветы Бондарь, в пьесе очень много отсылок к сегодняшнему российскому обществу. «Там есть и либералы и жиды, и люди системы и РЦП, митинги, да всё, в чем мы сегодня находимся, живя в России», – пояснила режиссёр.





При этом красной нитью через весь сюжет проходят мотивы семьи, добавила Елизавета. Спектакль предназначен для аудитории старше 16 лет.