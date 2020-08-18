Эрмитаж расширил один из основных экскурсионных маршрутов

С 18 августа экскурсионный маршрут №2 дополнится залами постоянной экспозиции Отдела Востока, сообщается на официальном сайте музея.

Посетители смогут посетить выставки, посвящённые искусству Византии, Ближнего Востока и Османской империи. Они расположены на третьем этаже Зимнего дворца (залы № 381 − 390).





Среди экспонатов, представленных в залах, посвящённых Византии, можно увидеть уникальные иконы, серебряные и бронзовые изделия, ювелирные украшения, скульптуры и изделия из резной слоновой кости. В ближневосточной экспозиции представлены всемирно известные памятники мусульманского искусства, в том числе оригинальные изделия из стекла, ценные ткани из Сирии, Ирака и Египта, датированные VII–XIII веками, а также более поздние экспонаты из Мамлюкского султаната и Гранадского эмирата.





Раздел, посвящённый самобытному искусству народов Османской империи, познакомит посетителей с ювелирным искусством средневековой Турции. Здесь можно увидеть ковры, старинную керамику и оружие – часть экспонатов некогда принадлежала императрице Екатерине II.





Разделение на сеансы и маршруты государственный Эрмитаж ввёл в связи с пандемией. Входные билеты в настоящее время можно приобрести только онлайн на официальном сайте.