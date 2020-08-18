Власти Петербурга выделят 120 млн рублей на создание десяти фильмов

18.08.2020

Результаты конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО опубликованы на сайте комитета по культуре.

Субсидии получат создатели шести документальных фильмов, трех художественных и одного историко-публицистического. В список попали картины о Петре Великом, о маршале Леониде Говорове, о подвиге российских географов на рубеже XIX – XX веков.

В числе победителей конкурса оказалась картина Валерия Фокина «Петрополис». Также получил поддержку фильм «Пауза» Сергея Дебижева, документальная картина которого зафиксировала жизнь Петербурга в период самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Весною двадцатого года город был совершенно пустынен и от этого невыразимо красив. От Лебяжьей канавки можно было видеть, как человек подходит к памятнику Суворову. Воздух, свободный от звуков и копоти, был как-то по-провинциальному чист...» – говорится в цитате из книги художника Милашевского «Тогда, в Петрограде», которую приводят «Санкт-Петербургские ведомости».