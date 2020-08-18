В Армении сочли работу IPCHAIN залогом мирного будущего

Такое мнение высказал директор Госфилармонии Армении, председатель Общественного совета по культуре Гагик Манасян в разговоре с Scannews . am .

Комментируя прошедшее в Армении обсуждение вопросов развития института интеллектуальной собственности, в котором приняли участие президент Ассоциации IPCHAIN Андрей Кричевский и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, Манасян отметил, что российская сторона помогает выстраивать взаимные творческие связи.

«Я вижу в этом залог мирного будущего армянского народа, его процветания и интернациональной дружбы. Культура является первоосновой цивилизации, а творчество – это наднациональное понятие», – подчеркнул глава Госфилармонии Армении.

По словам Манасяна, с этой целью он предложил российским коллегам поддержать постановку в Армении оперы Генделя «Радамист» с участием армянских, грузинских и российских артистов. Он пригласил коллег в языческий храм Гарни, в котором, согласно либретто, происходили основные действия оперы.

«Более того, господином Кричевским было высказано предложение сделать постановку в соответствии с международными стандартами, с участием именитых российских, грузинских и армянских артистов, высококвалифицированных специалистов мирового уровня и сделать ее праздником, международным культурным явлением», – сообщил Манасян.