Путин обратился с приветствием к участникам и гостям фестиваля «Белые ночи Петербурга»

Телеграмма президента РФ опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Уверен, чтo и в нынешнем гoду фестиваль прoйдет с бoльшим успехoм, пoрадует публику выступлениями как признанных звезд, так и мoлoдых талантливых артистoв, станет ярким, запoминающимся сoбытием не тoлькo для жителей нашей Севернoй стoлицы, нo и для всех ценителей музыкальнoгo эстраднoгo искусства», – говорится в сообщении.

Президент отметил становление фестиваля и обретение им своих традиций и известности. По словам Путина, смотр неизменно отличает интересная и насыщенная программа, теплая дружеская атмосфера и громкие имена участников.

В заключение глава государства пожелал участникам и организаторам новых творческих высот и неиссякаемого вдохновения, а зрителям – самых добрых впечатлений о фестивале.

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проводится с 1992 года. Из-за пандемии в 2020 году его перенесли в формат онлайн- и телетрансляций, съемки которых пройдут в Ледовом дворце с 16 по 19 августа.