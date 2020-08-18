Выставка АРХ Москва 2020 состоится в октябре

Мероприятие пройдет с 8 по 11 октября в московском Гостином Дворе, сообщает пресс-служба организаторов.

Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва в этом году отметит свой 25-летний юбилей. Экспозиция станет одним из первых профессиональных событий в реальном режиме после вынужденной стагнации, отмечается в сообщении.

АРХ Москва пройдет под патронатом Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, а также при поддержке целого ряда профессиональных объединений. Тема выставки в 2020 году – «АРХИТЕКТУРА – ИСКУССТВО».

Почетным Гостем выставки в этом году станет Астраханская область.

В выставке примут участие более 200 компаний – архитектурных бюро, дизайн-студий, девелоперских компаний, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. На АРХ Москве будут представлены более 25 кураторских и специальных проектов, а в рамках международной программы – уникальные экспозиции, посвященные современной архитектуре Дании, Норвегии и Франции. На пяти дискуссионных площадках состоятся свыше 100 мероприятий.