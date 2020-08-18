Оркестр Мариинки даст концерт в Смоленске на Московском пасхальном фестивале

18.08.2020
Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева состоится в Смоленском драматическом театре имени А. С. Грибоедова в рамках Московского пасхального фестиваля к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Концерт будет организован с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором ограничений по количеству зрителей для профилактики распространения инфекции коронавируса, говорится в сообщении.
Таким образом, в зал сможет попасть лишь около 400 человек, рассадка будет соблюдена с соблюдением социальной дистанции, отмечается в пресс-релизе.