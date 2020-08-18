Мультимедиа Арт Музей представит ретроспективу фотографа Сергея Чиликова

Сергей Чиликов. Шереганово, 1992 Собрание МАММ

Выставка пройдет с 5 сентября по 22 ноября, сообщает пресс-служба музея.

Фотограф Сергей Чиликов ушел из жизни летом этого года. С 1981 по 1992 год он как кандидат философских наук написал три книги по философии, организовывал фотографические фестивали в Чебоксарах и Йошкар-Оле.

Эти фестивали стали очень важным фактором развития отечественной фотографии. С 2000 года музей МАММ, в коллекции которого находится около 700 работ Сергея Чиликова, активно работал с художником, выставляя его как в России, так и за рубежом.

«Чиликов приходит в фотографию во второй половине 1970-х годов, в эпоху брежневского застоя. Он не только выразил это время, но и опередил его. Сергей Чиликов изобрел свой метод — фотопровокации. Его камера, направленная на человека, оказывалась излучением внимания, которого этот человек был фактически лишен в монотонной обыденной жизни, предельно ограниченной рамками абсурдной советской системы. Его фотоперформансы, с одной стороны, выражали коллективное бессознательное homo soveticus и одновременно провоцировали его участников к самовыражению «естественного» в человеке — того, что было глубоко скрыто за искусственными правилами и нормами. В результате возникало удивительное напряжение между статикой «неестественных» поз и динамикой внутреннего состояния людей», – говорится в сообщении.

«Сергей Чиликов артикулировал в своих работах имманентный разрыв между мечтой и окружающей реальностью. Фотографии Сергея Чиликова — визуализация чеховского мироощущения, в котором абсурд и терзание свободного духа реализуются в замкнутых контекстах банальной повседневности», – отмечается в пресс-релизе.

«Для своих сложных многоуровневых композиций Сергей Чиликов использовал теорию остранения. Он начал делать свои фотоперформансы в глубокой русской провинции, реалии которой были лишь фоном, а то настоящее и главное в людях, что он магически проявлял, шамански пританцовывая со своей камерой, оказалось общечеловеческим и понятным без перевода. В результате его метод, появившийся в далеком и изолированном от окружающего мира СССР, оказался востребованным во всем мире. Его выставки имели феерический успех и во Франции, и в Италии, и в Британии. Многим казалось, что Чиликов странный и полуюродивый, но ведь только юродивым можно говорить правду. Юродивый философ и словом — своими книгами, и своими фотографиями рассказал нам экзистенциальную правду о каждом из нас. А еще он был бесконечно добрый, очень любил жизнь и людей», – говорится в сообщении.

Сергей Чиликов многократно участвовал в московских «Фотобиеннале», биеннале «Мода и стиль в фотографии», фестивале «Международные фотографические встречи в Арле» (2002), «Международном месяце фотографии» в Риме, художественной программе Photo London и др. Он участвовал в коллективных выставках в Европейском доме фотографии и других европейских музеях. Работы Сергея Чиликова находятся в собраниях МАММ/МДФ, а также в частных российских и зарубежных коллекциях. Чиликов также лауреат премии «Серебряный венок».

Сергей Чиликов родился 26 июня 1953 года в деревне Килемары Марийской Республики, окончил Педагогический институт в Йошкар-Оле. С 1976 по 1991 год преподавал философию в Университете Йошкар-Олы. Автор трех философских книг, перед смертью он закончил четвертую книгу, которую МАММ надеется издать. В 1970-х занялся фотографией.

Умер 21 июня 2020 в Йошкар-Оле.