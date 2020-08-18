В Суздале прошел I Межрегиональный фестиваль уличных театров

Мероприятие провели на средства нацпроекта «Культура», сообщили власти региона.

«Уличный театр – этo сoвершеннo другая атмoсфера, абсoлютнo вoльная, вживающаяся всегда. И этo некий синтез и театральнoгo искусства, и тoй декoрации, кoтoрая существует в тoм или инoм гoрoде или территoрии, где этo прoхoдит», – отметила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

На смотр привезли свои лучшие постановки двадцать пять уличных театров, артисты которых устроили на улицах Суздаля карнавальное шествие. В этом году все коллективы выступали бесплатно, некоторые труппы представили свои премьеры.

В день фестиваля зрителям представили постановки в разных жанрах, в том числе кукольный театр, буффонада и пантомима. Гости свободно могли перемещаться по городу, выбирая интересующие их постановки.