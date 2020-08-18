Более 200 галерей и арт-аукционов смогут получить компенсации правительства Москвы

Заявление заммэра Натальи Сергуниной приводится на портале мэра и правительства Москвы.

Денежная поддержка стала возможной благодаря решению правительства Москвы, расширившего перечень компаний, имеющих право на компенсации части затрат на участие в выставках и продвижение в сети интернет.

В соответствии с решением московского правительства, эту субсидию могут получить более 200 галерей и арт-аукционов, как организаций, так и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении.

«Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере», – приводятся слова Сергуниной. Работающим в указанных сферах предпринимателям могут возместить часть затрат на участие в выставках в объеме до 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных.

Кроме того, предпринимателям могут компенсировать расходы на продвижение продукции через торговые интернет-площадки в объеме до 10% от стоимости размещаемых там товаров. При этом максимальный размер выплаты составит 700 тысяч рублей, говорится в сообщении.