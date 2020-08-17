В Третьяковской галерее появятся картины Германа Нитча

Известный акционист из Вены подарил музею сразу три своих работы, хотя изначально планировал одну, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Все три картины, написанные в жанре венского акционизма, будут выставлены в основной экспозиции Третьяковской галереи – она откроется сразу по завершении реконструкции Крымского Вала. По словам Трегуловой, «невероятный и щедрый дар» австрийского художника займёт достойное место среди работ других зарубежных мастеров.

Сообщается, что все три произведения Нитч написал в течение последних десяти лет. Одно из полотен было создано им к 100-летию начала Первой мировой войны и предназначалось для турецкого города Чанаккале.

Зельфира Трегулова рассказала, что переговоры с художником вёл куратор отдела новейших течений Сергей Фофанов. При ввозе полотен в Россию музею пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавируса, призналась руководитель Третьяковки.

Трегулова поблагодарила за достигнутый успех всех сотрудников международного отдела музея. Она назвала Нитча «одним из самых значимых, важных, знаменитых современных художников Европы и мира».