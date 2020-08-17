В Третьяковской галерее появятся картины Германа Нитча

17.08.2020

Известный акционист из Вены подарил музею сразу три своих работы, хотя изначально планировал одну, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Все три картины, написанные в жанре венского акционизма, будут выставлены в основной экспозиции Третьяковской галереи – она откроется сразу по завершении реконструкции Крымского Вала. По словам Трегуловой, «невероятный и щедрый дар» австрийского художника займёт достойное место среди работ других зарубежных мастеров.

Сообщается, что все три произведения Нитч написал в течение последних десяти лет. Одно из полотен было создано им к 100-летию начала Первой мировой войны и предназначалось для турецкого города Чанаккале.

Зельфира Трегулова рассказала, что переговоры с художником вёл куратор отдела новейших течений Сергей Фофанов. При ввозе полотен в Россию музею пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавируса, призналась руководитель Третьяковки.

Трегулова поблагодарила за достигнутый успех всех сотрудников международного отдела музея. Она назвала Нитча «одним из самых значимых, важных, знаменитых современных художников Европы и мира».