В Третьяковской галерее появятся картины Германа Нитча

17.08.2020
Все три картины, написанные в жанре венского акционизма, будут выставлены в основной экспозиции Третьяковской галереи – она откроется сразу по завершении реконструкции Крымского Вала. По словам Трегуловой, «невероятный и щедрый дар» австрийского художника займёт достойное место среди работ других зарубежных мастеров.
Сообщается, что все три произведения Нитч написал в течение последних десяти лет. Одно из полотен было создано им к 100-летию начала Первой мировой войны и предназначалось для турецкого города Чанаккале.
Зельфира Трегулова рассказала, что переговоры с художником вёл куратор отдела новейших течений Сергей Фофанов. При ввозе полотен в Россию музею пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавируса, призналась руководитель Третьяковки.
Трегулова поблагодарила за достигнутый успех всех сотрудников международного отдела музея. Она назвала Нитча «одним из самых значимых, важных, знаменитых современных художников Европы и мира».