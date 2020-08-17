В Букингемском дворце представят шедевры из резиденции Елизаветы II

17.08.2020
Впервые за двести лет публика сможет увидеть полотна мастеров из королевской коллекции, находившихся в официальной резиденции королевы Великобритании. Среди них работы таких мастеров, как Рембрандт, Рубенс, Тициан, Вермеер, Каналетто и других живописцев.
Всего в экспозицию войдут 65 работ, которые будут размещены в лондонской Королевской галерее. Галерея станет доступной для всех, купивших билеты на экскурсию по резиденции.
Как рассказал смотритель королевских картин Десмонд Шоу-Тейлор, зрители получат единственную возможность увидеть воочию шедевры изобразительного искусства. По его мнению, самым интересным является полотно Вермеера «Урок музыки», а также картина Рембрандта «Судостроитель и его жена», которая является, по утверждениям экспертов, одной из любимых картин Елизаветы II.