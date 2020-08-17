В Букингемском дворце представят шедевры из резиденции Елизаветы II

Выставка пройдет с 4 декабря 2020 года по январь 2022 года, сообщает The Guardian.

Впервые за двести лет публика сможет увидеть полотна мастеров из королевской коллекции, находившихся в официальной резиденции королевы Великобритании. Среди них работы таких мастеров, как Рембрандт, Рубенс, Тициан, Вермеер, Каналетто и других живописцев.

Всего в экспозицию войдут 65 работ, которые будут размещены в лондонской Королевской галерее. Галерея станет доступной для всех, купивших билеты на экскурсию по резиденции.

Как рассказал смотритель королевских картин Десмонд Шоу-Тейлор, зрители получат единственную возможность увидеть воочию шедевры изобразительного искусства. По его мнению, самым интересным является полотно Вермеера «Урок музыки», а также картина Рембрандта «Судостроитель и его жена», которая является, по утверждениям экспертов, одной из любимых картин Елизаветы II.