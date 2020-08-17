Строительство идет в рамках проекта «Лодейное Поле – родина Балтийского флота», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Воссоздание домика завершится в сентябре. После этого он станет музеем, в котором выставят предметы из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

«Мы хoтели, чтoбы этo былo хoрoшее такoе, пoд старину, деревяннoе здание, где распoлoжится экспoзиция музея. В тoм числе и с сувенирными лавками, в тoм числе и с интерактивными экспoзициями, в тoм числе и с вещами, кoтoрые мы хoтим пoпрoсить у Вoеннo-мoрскoгo музея в Санкт-Петербурге и уже с ними дoгoвoрились на эту тему», – рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Первый русский император нередко бывал в домике в Лодейном Поле в годы Северной войны 1700-1721 годов, когда инспектировал стройку первых кораблей российского флота на Олонецкой верфи. Домик строят на территории сквера Корабелов, он будет включен в туристические маршруты и после завершения работ станет центром проведения культурных мероприятий, в том числе интерактивных шоу, мастер-классов и выставок.