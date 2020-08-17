На Елагине острове в Петербурге пройдет фортепианный концерт «Белое и чёрное»

Выступления музыкантов начнутся 22 августа в 13:00, сообщает пресс-служба организаторов.

Концерт состоится в субботу, 22 августа, в ЦПКио́ им. С. М. Кирова на Елагине острове и будет бесплатным для зрителей. Мероприятие начнётся в 13:00 выступлением в «Эстрадном театре» заслуженного артиста России, пианиста-виртуоза и композитора Александра Кагана.

Кроме того, выступят также лауреат премии правительства Петербурга, заслуженный деятель науки и образования Дмитрий Щирин и лауреат международных конкурсов молодых исполнителей Роман Щирин.

В 15:00 зазвучит «Божественная музыка» – зрители увидят моноспекталь заслуженного артиста РФ Авнэра Вэриуса и лауреата международных конкурсов Алёны Чугуновой. В 15:50 петербуржцы услышат «Музыку души» в исполнении артистов театра поэзии «Роза Поэзы». На сцену выйдут заслуженная артистка России Юлианна Шахова и поэтесса, основатель и руководитель театра Нино Сабанадзе, а также основатель театра и поэт Алексей Краснянский.

Концерт завершится «Роялем от классики до джаза», который сыграет лауреат международных конкурсов Александр Буткеев.