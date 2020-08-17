Работы якутских художников в жанре «наивное искусство» будут выставлены в Москве

14 работ покажут на выставке «Салют Победы», пишет Yakutia-daily.

Как рассказывает специалист Республиканского Дома народного творчества Пелагея Слепцова, направление «Наивное искусство» у них развивается с 1998 года. «У нас очень много талантливых людей, их нужно только чуть-чуть направлять. К примеру, сначала на тему 75-летия Великой Победы приходили штамповки – портреты снайперов, срисованные картины, но когда я попросила создавать картины о труде отцов, матерей, о голоде военных лет, появились удивительные работы», – рассказывает специалист.

Картина Марии Колодезниковой с женщинами, пилящими дрова, вошла в российский календарь на 2020 год, отмечается в сообщении.

В 2019 году в Якутске прошла проведена межрегиональная выставка, в которой участвовало семь регионов России. Победители конкурса получили грант на участие в выставке в Москве «Салют Победы» в 2020 году, в том числе и якутские художники.

На выставку отобрано 14 работ художников профессионалов и любителей из разных улусов, а также картина-композиция из сукна групповой работы женщин Нюрбинского района и деревянные композиции народного мастера Василия Спиридонова на тему «Рейхстаг» и «Олонхо». Грант дал возможность поучаствовать в столичной выставке 14 якутянам, однако вследствие пандемии коронавируса на экспозицию поедет только куратор.