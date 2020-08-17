Театр «Геликон-опера» открывает новый сезон громкими премьерами

Москвичам представят четыре новых спектакля, сообщили в театре.

В числе премьер – классика Пуччини «Тоска» и знаменитая опера Даргомыжского «Каменный гость».

Кроме того, впервые на российской сцене будет дана опера «Арлекин» Ферруччо Бузони. В конце года «Геликон-опера» порадует оперой современного израильского композитора Гила Шохата «Альфа и омега». Постановщиком «Арлекина» выступит Илья Ильин, остальные спектакли выйдут в режиссуре художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана.

Как рассказал журналистам сам Бертман, «Каменного гостя» в театре дадут уже 8 сентября – этот спектакль откроет новый, 31-й театральный сезон. По словам руководителя «Геликон-оперы», руководство театра стремится максимально обновить репертуар, чтобы снова привлечь публику в театр после вынужденного долгого перерыва.

Он добавил, что оперу «Арлекин» было решено поставить в жанре театрального каприччио, а «Альфа и омега» будет, скорее, напоминать притчу. Что касается спектаклей, которые были отменены из-за пандемии, то в «Геликон-опере» решили перенести их ровно на год – на те же даты 2021 года. Исключением станет танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева» с участием чемпионов по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой: его показы были запланированы на апрель, но пройдут 15-17 октября.