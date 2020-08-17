Фестиваль «Таврида – Арт» примет не более тысячи зрителей Крыма и Севастополя ежедневно

Об ограничении посещения смотра сообщила пресс-служба Центра развития культурных инициатив.

«Пoсещение фестиваля в качестве зрителей – ежедневнo дo тысячи челoвек – предусмoтренo тoлькo для жителей Республики Крым и Севастoпoля oт 18 дo 35 лет со справкой об отрицательном результате лабораторных исследований в oтнoшении нoвoй коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении.

Кроме того, на фестивале будут использоваться такие меры безопасности, как применение антисептиков, медицинских перчаток и масок, рециркуляторы и соблюдение социальной дистанции с помощью маркирования площадок.

Большая часть мероприятий будет проходить в онлайн-форматах. В этом году одной из особенностей фестиваля станут 15 сцен, на которых будут проходить номера концертной программы. Выступления на разных локациях поблизости от арт-объектов позволят равномерно распределить зрительский поток.