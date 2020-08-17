Бахрушинский музей представит выставку о театральном мастере Алексее Понсове

Экспозиция «Чти отца своего» пройдет с 21 августа по 20 сентября, сообщила пресс-служба музея.

Выставка будет развернута в филиале Бахрушинского музея, Доме-музее А.Н. Островского. Ее посвятили 100-летию театрального художника Алексея Понсова, родившегося в 1920 году и умершего в 2009-м.

Название выставки совпадает с названием спектакля МХАТа в постановке режиссера И.М. Тарханова по пьесе В.В. Лаврентьева (1965). С другой стороны, это – выражение отношения учеников Алексея Понсова к своему мастеру, и того, что одним из главных организаторов выставки является его сын Владимир.

Алексей Дмитриевич Понсов – театральный художник, заслуженный деятель искусств РФ – родился в 1920 году в театральной семье Понсовых-Солодовниковых, этот род московских купцов описан у Гиляровского.

Перед Великой Отечественной войной учился в Училище имени 1905 года, затем работал маляром-декоратором в Театре им. Вахтангова и Театре Оперетты, откуда ушел на фронт. После войны поступил в Суриковский институт, но довольно скоро его ученические работы сочли близкими к импрессионизму, а это было неприемлемо. Будучи отчисленным из института, Алексей Понсов поступил в Школу-студию МХАТ. После учебы работал в Художественном театре как художник-сценограф, художник по костюмам, художник-декоратор, художник-технолог и заведующий постановочной частью.

После окончания Школы-студии в 1952 году Алексей Дмитриевич был оставлен преподавателем и одновременно поступил служить во МХАТ. За время работы в Школе-студии МХАТ Алексей Дмитриевич Понсов оформил более 50 постановок, в том числе в разных театрах страны – в Иваново, Новосибирске, Петрозаводске, Воронеже.

На выставке представлены эскизы декораций, костюмов, примеры проекционных декораций легендарных спектаклей: «Лермонтов», «Дорога через Сокольники», «Золотая карета», «Чеховские страницы» и многие другие.

Отдельный раздел экспозиции посвящен биографии Алексея Понсова и включает автопортрет художника, картины дома и быта.

Из всех гастрольных поездок художник привозил десятки этюдов, которые впоследствии становились самостоятельными работами. В летние месяцы, во время отпуска, писал этюды на природе – они тоже представлены на выставке.

Натурные пейзажи Москвы и подмосковной Свистухи, натюрморты, вошедшие в экспозицию, проникнуты лиризмом и передают неповторимую атмосферу ушедшего времени. За художником закрепилось звание подлинного свидетеля эпохи, который в своих работах запечатлел уходящую натуру: Москва 1930-х, 1940-х, 1950-х, Киев 1960-х, Ригу и многие другие города, в которых довелось побывать автору.

Алексей Понсов – автор уникального учебника «Конструкции и технология изготовления театральных декораций», который с благодарностью вспоминают все его студенты. За годы преподавания им были выучены сотни студентов, и сегодня практически в каждом театре страны работают его ученики. До конца жизни преподавал в Школе-студии. Его предмет назывался «Создание внешней формы спектаклей». Память о профессоре постановочного факультета Школы-студии МХАТ Алексее Понсове передается теперь новому поколению творческой молодежи.