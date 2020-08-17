В Португалии найден сакральный комплекс каменного века

Возраст памятника составляет не менее 4500 лет, сообщает британское издание Express.

Находку сделали археологи в местечке Пердигойн района Эвора. В ходе раскопок они нашли следы от вертикально установленных деревянных столбов, расположенные кругами диаметром около 20 метров. Памятник датируется примерно той же эпохой, что и знаменитый британский Стоунхендж.

Португальский деревянный сакральный комплекс относится к известному науке типу «вудхенджей». По словам руководителя раскопок Антонио Валеры, правильнее называть комплекс «балочные круги».

Археологи обнаружили культурные слои, датированные тем же временем, что и столбы. По их мнению, комплекс использовался для общественных собраний и жертвоприношений.