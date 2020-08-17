Росатом устроит на юбилей атомной отрасли онлайн-квартирник для сотрудников

О праздновании дня рождения отечественного атомпрома сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

Онлайн-концерт «Квартирник Росатома» будет организован 20 августа в 17:00 мск. Его зрителями приглашают стать всех работников атомной промышленности, а также ветеранов, членов их семей, жителей российских «атомных» городов и ЗАТО.

«Квартирник Росатома» откроется на онлайн-площадке atom75.ru. Он станет первым крупным отраслевым событием в рамках юбилейной программы, отмечается в сообщении.

Концерт посвятят главным историческим достижениям российской атомной промышленности. Зрители будут вспоминать вместе с ведущим о создании ядерного щита СССР, о строительстве первой в мире АЭС, о том, как Россия первой и единственной в мире стала обладательницей атомного ледокольного флота.

Будут показаны кадры хроники, выступления ветеранов, между историческими экскурсами артисты исполнят любимые композиции. В прямом эфире выступят «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano.