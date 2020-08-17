Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала Богомолова «Хороший человек»

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ведомство исполнит решение суда осуществить временную блокировку пиратских копий сериала, снятого по мотивам уголовного дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова.

С исковым заявлением с суд обратилось ООО «Старт Студио», попросившее принять предварительные обеспечительные меры для защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Хороший человек». «Удовлетворить и заблокировать копии сериала», – говорится в решении суда.

Вердикт судебной инстанции поручает Роскомнадзору заблокировать пиратские копии в интернете. Обеспечительные меры были приняты по иску правообладателя контента, видеосервиса Start, подчеркнули в пресс-службе. Для подачи иска о полной блокировке пиратского контента у сервиса есть 15 дней, отметили в суде.