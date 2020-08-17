Летний кинотеатр Garage Screen представит кинопрограмму «Ожидая будущее»

Показы начнутся 18 августа, сообщила пресс-служба кинотеатра.

Кинопрограмма Музея современного искусства «Гараж» и независимого издания о моде, красоте и современной культуре The Blueprint откроется фильмом Йоргоса Лантимоса «Лобстер».

«В этом году в программе The Blueprint в летнем кинотеатре Garage Screen несколько очень разных фильмов, в их основе лежит общая эмоция – бескрайняя внутренняя тревожность, которую герои так или иначе стараются разрешить. В будущем или в альтернативном настоящем, конструируя эскапистские фантазии или сценарии антиутопий, вызывая в зрителе глухую печаль или счастливое соучастие, каждый из этих фильмов гораздо больше спрашивает, чем отвечает. И каждый на свой лад строит на экране хрупкую систему доверия к непонятному, незнакомому, новому миру. Именно это делает выбранные ленты фильмами о ближайшем будущем – построенном из ответов на непривычные вопросы, которые мы себе сегодня зададим», – говорит шеф-редактор The Blueprint Ольга Страховская.

Программа «Ожидая будущее» откроется 18 августа показом антиутопии Йоргоса Лантимоса «Лобстер» (2015). Также в программе — экотриллер Шейна Каррута «Примесь» (2013), научно-фантастическая драма Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре» (2013) и космический хоррор Клер Дени «Высшее общество» (2018).

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.