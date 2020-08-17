Оркестр Мариинки выступит с благотворительным концертом для медиков Самары

Посетить его смогут также волонтёры и сотрудники социальных служб, передаёт ТАСС.

Два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева пройдут в Самарском академическом театре оперы и балета. Об этом агентству рассказал министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Одно из выступлений оркестра станет бесплатным, его зрителями будут медработники, лечащие больных коронавирусом. На второй концерт смогут попасть лишь 450 зрителей, раскупивших билеты за один день.

Ранее 8 августа в театре сообщили о том, что несколько артистов балетной труппы отстранили от работы после жалоб на ухудшение самочувствия, отправив на внеплановое тестирование. Заболевшие сейчас дома на лечении под наблюдением врачей.