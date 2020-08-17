На главный приз конкурса веб-сериалов «Ленфильма» претендуют 460 человек

В студии не ожидали такого количества, сообщает пресс-служба «Ленфильма».

Из-за большого числа заявок на их обработку потребовалось больше времени, чем рассчитывали организаторы. «Все выхoдные думаем, дискутируем, решаем, кoгo включать в шoрт-лист», – отмечается в сообщении.

Отобранные заявки будут опубликованы в понедельник, 17 август. По условиям конкурса, участникам нужно было написать сценарий пилотного эпизода веб-сериала, продолжительность каждой серии которого составляет не более 10-15 минут.

Всего в веб-сериале должно быть 10-12 серий. При этом преимущество получат проекты, действие которых идет в современное время, а локации доступны.

Главным призом станет право на заключение договора на сценарий пилотной серии сериала с вознаграждением в 100 тысяч рублей. Кроме того, возможен договор на дальнейшее сотрудничество по разработке сценариев и дальнейших эпизодов.