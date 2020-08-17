К 100-летию Коми Русский музей привезет в регион 14 подлинников Кандинского

В. Кандинский. Без названия, 1916

Экспозиция заработает в Сыктывкаре 21 августа, рассказали в правительстве Коми ТАСС.

Выставочный проект «Василий Кандинский и Россия» организовали Государственный Русский музей совместно с Минкультуры России и Минкультуры Республики Коми, рассказал министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов.

По его словам, грандиозная выставка несет художественную и просветительскую миссию, раскрывающую колоссальную роль Коми в творческой судьбе художника. Открытие запланировано в Национальной галерее Республики Коми.

Организаторы выставки сомневались, нужно ли проводить огромную выставку с 14 оригинальными полотнами Кандинского именно в Сыктывкаре. Однако дневники Кандинского, в которых он описал свое путешествие на Русский Север, в том числе на территорию нынешней Коми – в село Керчомъя Усть-Куломского района, четко показывают, что он приехал в край юристом, а уехал творцом и художником. «Oднoй из свoих задач на этoй выставке мы ставим рассказать и пoказать, чтo "зацепилo" Кандинскoгo в Кoми и превратилo егo в худoжника», - пояснил задумку чиновник.