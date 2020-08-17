Московская консерватория откроется фестивалем «Собираем друзей»

17.08.2020
Концерты с публикой в Московской консерватории возобновляются 17 августа, говорится в сообщении. На сцену Рахманиновского зала первой выйдет исполнительница на китайском народном инструменте гуцинь – выпускница Московской консерватории, и ученица профессоров Тяньцзиньской консерватории Ван Цзяньсиня и Ли Фэнъюнь Анастасия Новоселова.
XVI Международный фестиваль «Собираем друзей» начнется в этот день и пройдет в двух форматах. Четыре концерта будут исполнены с публикой, четыре – в режиме онлайн-трансляции.