Московская консерватория откроется фестивалем «Собираем друзей»

Учреждение проведет первый за полгода концерт со зрителями, сообщила пресс-служба консерватории.

Концерты с публикой в Московской консерватории возобновляются 17 августа, говорится в сообщении. На сцену Рахманиновского зала первой выйдет исполнительница на китайском народном инструменте гуцинь – выпускница Московской консерватории, и ученица профессоров Тяньцзиньской консерватории Ван Цзяньсиня и Ли Фэнъюнь Анастасия Новоселова.

XVI Международный фестиваль «Собираем друзей» начнется в этот день и пройдет в двух форматах. Четыре концерта будут исполнены с публикой, четыре – в режиме онлайн-трансляции.

Зрители также получат возможность побывать на концертах «Лики европейской музыкальной классики», который состоится 20 августа, и «Дети солнца» 22 августа, на которых будет представлена музыка композиторов Латинской Америки и Азербайджана. 25 августа Ансамбль Nova Trio выступит с программой, включающей обработку народных турецких песен.