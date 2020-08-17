Комедия «Красотка в ударе» стала лидером российского проката на выходных

Лента собрала 9,69 млн рублей, свидетельствуют данные kinobusiness.com.

Сведения были собраны экспертами сервиса за период с 13 по 16 августа. Полнометражная дебютная режиссерская работа Яны Гладких вышла на экраны 13 августа.

Главную роль в картине исполнила Юлия Александрова. Фильм повествует о заурядной девушке, жизнь которой кардинально меняется после того, как она начинает считать себя роковой красавицей.

Второе место по кассовым сборам занял лидер прошлой недели, американский триллер «Неистовый» Деррика Борте. За минувшие выходные фильм собрал 6,1 млн рублей. Его героиня подрезает на светофоре незнакомца, после чего тот начинает мстить ей и ее близким. Главные роли в картине сыграли Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман и другие.

Третью позицию заняла американская комедийная мелодрама Джила Джангера «Думай как собака». Начиная с 13 августа, лента о телепатической связи мальчика со своей собакой собрала за четыре дня 5,05 млн рублей.