Могилу забитой до смерти шатенки из племени балтов XIII века нашли под Псковом

Открытие сделали археологи в ходе разведки в Островском районе, сообщает Псковское агентство информации.

Специалисты обнаружили погребение XIII века, оставленное племенем балтов. В ходе раскопок выяснилось, что в нем была захоронена женщина возрастом 45-50 лет.

Когда ученые изучили найденные останки, оказалось, что палец и нижняя челюсть женщины были сломаны во время ее смерти. В погребении сохранились ее волосы темно-каштанового цвета.

Несмотря на явно насильственную смерть, женщина была захоронена со всеми обычными для балтских захоронений атрибутами, в том числе витой бронзовой шейной гривной. Артефакт представлен на выставке, которая будет доступна для жителей и гостей Пскова 17 августа.