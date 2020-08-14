В день смерти Виктора Цоя неподалеку от его дома в Петербурге откроют памятник

Памятник уже установлен на улице Танкиста Хрустицкого, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

15 августа 2020 года исполнится ровно 30 лет со дня гибели рок-музыканта. Виктор Цой жил в Кировском районе неподалеку от места, где установлен памятник, вместе со своей женой и сыном.

Памятник изображает музыканта стоящим в полный рост на сцене во время концерта, в своей характерной позе, одетым в кожаную куртку, положив руки на гитару.

Виктор Цой родился в Ленинграде в 1962 году. 15 августа 1990 года музыкант погиб в автокатастрофе, уснув за рулем во время возвращения с рыбалки в Латвии. Цой похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.