В глубине земли под Московским Кремлем нашли древнее поселение возрастом 2500 лет

Об этом сообщил директор Института археологии Российской академии наук (ИА РАН), вице-президент РАН Николай Макаров.

В ходе раскопок в столичном Кремле археологи дошли на глубине более четырех метров до древнейшего пласта, который относится к раннему железному веку. В западной части кремлевского раскопа удалось прорезать весь культурный слой, достигнув материка, в котором уже нет следов человеческой деятельности.

Под слоем XVI века непотревоженных отложений XII–XV столетий не оказалось, так как их перемешали в результате земляных работ в древности. Однако работы не затронули самый древний слой под Кремлем, датированный второй половиной I тысячелетия до нашей эры – первыми веками нашей эры, сообщил Макаров.

Мощность древнейшего слоя достигает 60 см, отметил ученый. Это позволяет уверенно утверждать, что поселение здесь действительно существовало, причем было обширным и долговременным, подчеркнул ученый.

В этом слое ученые нашли характерную для дьяковской культуры сетчатую лепную керамику и так называемый грузик дьякова типа, названный так по массовым находкам на Дьяковом городище в Коломенском парке Москвы.