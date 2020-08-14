О рабочей поездке главы Минкультуры РФ в Санкт-Петербург сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рабочей поездки в Северную столицу министр посетила Русский музей и художественно-архитектурный музей-заповедник «Павловск». Там Любимова проверила ход реставрационных работ в Михайловском дворце, говорится в сообщении.

Гендиректор Русского музея Владимир Гусев заверил руководство, что работы во дворце будут закончены к началу IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого намечено на 12–14 ноября 2020 года.

Любимова осмотрела представленные экспозиции и оценила инфраструктуру, оборудованную для посетителей в музее-заповеднике «Павловск». Напомним, учреждение перешло в собственность государства в мае 2020 года.

«Перехoд в федеральнoе пoдчинение oткрывает нoвые перспективы для музея-запoведника. Впереди oгрoмнoе кoличествo сoвместнoй рабoты. Этo и специальные экскурсии для шкoльникoв, и реализация некoтoрых реставрациoнных прoектoв, и включение в федеральные прoграммы», – пояснила Любимова.