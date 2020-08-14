Актер из «Битвы за Севастополь» и «Мы из будущего» Сергей Куницкий умер в 35 лет

Об этом сообщила пресс-служба Московского Губернского театра.

«Талантливый артист, светлый, дoбрый челoвек, Сергей пришел в Мoскoвский Губернский театр с первых дней егo существoвания и был oдним из ведущих актерoв труппы… Яркий, самoбытный, с пoтрясающим чувствoм юмoра и пластикoй – без негo невoзмoжнo представить мнoгие наши спектакли», – говорится в сообщении.

Внезапный уход Куницкого из жизни в театре назвали огромной и непостижимой потерей, которую невозможно пока ни осознать, ни принять, а также выразили соболезнования родным и близким артиста.

Коллега и друг Сергея Антон Хабаров сообщил в своем Instagram в ответ на вопрос подписчика, что причиной смерти Куницкого стало сердечно-сосудистое заболевание. «Сердце или тромб», – сказал он.

Сергей Куницкий работал в «Нашем театре», а также в молодежном театре-студии «Мастерская Томошевского» в Петербурге. Кроме того, актер играл роли в «Театре эстрады имени Аркадия Райкина».

Куницкий снялся в таких фильмах и сериалах, как «Битва за Севастополь», «Мосгаз», «Тест на беременность», «Ленинград 46», «Тайны следствия», «Невский», «Литейный», «Ментовские войны», «Мы из будущего» и других.