Певица Валентина Легкоступова скончалась в 54 года

«Сегoдня в 15:30 не сталo замечательнoгo светлoгo челoвека, самoй лучшей в мире мамы, дoчери и бабушки. Светлая память...», – написала Анетта Бриль.

Ранее дочь певицы обнаружила её лежащую на полу, после чего Легкоступову доставили в больницу. С 6 по 7 августа певица проходила терапию совместно с супругом, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось и она впала в кому.

Исполнительницу перевели в другую клинику для срочной операции – врачи обнаружили у нее черепно-мозговую травму. Однако после этого она впала в кому. Усилия врачей не увенчались успехом, начался отек мозга и певица умерла.

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Была эстрадной певицей, преподавателем и продюсером. Носила звание заслуженной артистки Российской Федерации.